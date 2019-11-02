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В Казани выписали детей, госпитализированных с отравлением

14:28, 02.11.2019
В Казани выписали детей, госпитализированных с отравлением
Фото: pixabay.com

Троих детей, отравившихся в казанском отеле «Кристалл», выписали из больницы.

Состояние вписанных оценивается как удовлетворительное, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Министерство здравоохранения Татарстана.

Ранее в Следственном комитете Татарстана выдвинули версию, что дети могли отравиться едой из ресторана отеля «Кристалл». Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, 31 ребенок в возрасте от 6 до 10 лет — постояльцы отеля Кристалл» — обратился к врачам с признаками отравления.

Стоит отметить, по информации Минздрава РТ, пострадали 16 человек.

Происшествия Татарстан
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