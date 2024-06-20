В России в июне увеличилось количество предложений о сдаче квартир в аренду

Фото: Максим Платонов

По итогам двух недель июня относительно аналогичного периода прошлого года в России на 9,2% возросло количество предложений о сдаче квартир в долгосрочную аренду. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Больше всего объем предложений увеличился в сегменте четырехкомнатных квартир — на 11,3%.

— С началом летнего сезона спрос на долгосрочную аренду квартир в России — количество контактов с объявлениями — вырос на 19,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца, в том числе из-за длинных майских праздников. С июня 2023 года спрос на долгосрочную аренду снизился на 2,8%, — отметил Каменев.

За последний месяц наиболее заметно вырос спрос на аренду трехкомнатных квартир (+23,6%), а с июня 2023-го увеличился спрос на студии (+20,5%).

По сравнению с прошлым годом в 2024 году в Татарстане повысился спрос на квартиры в новостройках, приобретаемые по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ). Так, в прошлом году с января по май Росреестр зарегистрировал 6,8 тысячи ДДУ, а в этом — 9,9 тысячи. Рост составил 45%.

Елизавета Пуншева