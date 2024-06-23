Спиртзавод в Татарстане признали объектом культурного наследия
В Верхнеуслонском районе Татарстана признали объектом культурного наследия здание спиртзавода маркизов Паулуччи. Соответствующая документация опубликована на сайте комитета по охране объектов культурного наследия.
Эксперты провели историко-культурную экспертизу и пришли к выводу, что завод и спиртохранилище необходимо включить в реестр объектов культурного наследия.
Также в список вошла усадьба. До недавнего времени в ней еще жили люди. Помещение оценивают как «ограниченно работоспособное». В спиртохранилище сохранились основания цистерн, а само помещение находится в аварийном состоянии.
Завод построили в конце 18-го века, а проработал он до середины 20-го. Управлял заводом некий Медведев, дом которого находился в непосредственной близости от завода.
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