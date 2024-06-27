СМУ-88 запустило вторую очередь «Вознесенского квартала» — строительство ЖК идет с опережением сроков

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Группа компаний «СМУ-88» приступила к строительству второй очереди жилого комплекса бизнес-класса «Вознесенский квартал». В нее войдут два дома переменной этажности в 15 и 23 этажа. Строительство первого этапа жилого комплекса идет с опережением сроков на полтора месяца. На данный момент монолитные работы по бетонированию стен, колонн и плит перекрытия идут на уровне 5—8 этажей. Завершен монтаж вертикальной гидроизоляции стен парковки.

Проект строится на ул. Бухарской в Советском районе на месте бывшей промзоны. Фасад жилого комплекса будет выполнен из композитных панелей медно-коричневых оттенков. Архитектурную концепцию разработало бюро A+R Project.

Отличительной чертой проекта станут мультиформатные общественные пространства на втором этаже комплекса. Для жителей будут оборудованы помещения для разных сценариев жизни: лайфворкинг, кинозал, фитнес-клуб, комната тишины, досуговый центр для детей и многофункциональное пространство для проведения различных мероприятий.

На первых этажах предусмотрены дизайнерские лобби с художественной подсветкой, ионизаторами воздуха и дизайнерской мебелью со встроенными зарядками для гаджетов и зимним садом с растениями из средней полосы России.

«Мы продолжаем развивать основную концепцию «Вознесенского квартала», в центре которой — идея создания дружелюбного и сплоченного комьюнити. Новые дома дополнят существующую инфраструктуру новыми общественными пространствами для совместного досуга, что в дальнейшем поможет сформировать по-настоящему тесное сообщество, в котором соседи будут не просто людьми, которые живут в одном доме, а настоящими единомышленниками, объединенными общими ценностями и интересами», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

В составе комплекса предусмотрен подземный паркинг и инфраструктура для владельцев домашних животных. Во дворах ЖК появятся игровые и воркаут-площадки, а также зона отдыха с японским садом камней. На всей территории будет организовано круглосуточное видеонаблюдение. Во второй очереди ЖК «Вознесенский квартал» появится 250 квартир со свободной планировкой и высотой потолков до 3,9 метра. Ввод очереди в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2026 года.

Реклама. ООО «ДиВиЭм групп». предоставлено пресс-службой СМУ-88

В непосредственной близости от ЖК «Вознесенский квартал» находятся объекты социальной и торговой инфраструктуры, включая детские сады, школы, клиники, ТЦ «МЕГА» и «Южный», а также Горкинско-Ометьевский лес. Благодаря строительству Вознесенского тракта до центра города можно будет добраться за 10 минут.

Жилой комплекс уже получил признание профессионального сообщества. В 2023 году проект стал финалистом PROESTATE&Toby Awards в номинации «Успешный старт» и признан победителем международного архитектурно-строительного форума «Казаныш» в номинации «Лучший жилой комплекс».

Напомним, СМУ-88 работает на рынке Татарстана с 2016 года, за это время компания ввела в эксплуатацию 10 жилых комплексов. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка, а по итогам 2023 года проекты СМУ-88 вошли в топ самых востребованных ЖК в Казани. В конце прошлого года группа компаний была признана «Надежным застройщиком России — 2023» и награждена Золотым знаком «за высочайшие достижения в соблюдении законных прав и интересов участников долевого строительства на территории Республики Татарстан». В январе этого года Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) присвоил СМУ-88 наивысший рейтинг своевременности ввода жилья. Многие объекты СМУ-88 являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.