Половина введенного за 9 месяцев в России жилья оказалась в 12 регионах, в том числе и в Татарстане

По итогам января — сентября 2019 года половина введенного в России жилья пришлась на двенадцать регионов.

В это число вошел и Татарстан, где введено 3,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, говорится в сообщении Росстата.

В целом за 9 месяцев в России ввели в эксплуатацию 48,6 млн кв. м жилья. С учетом жилых домов, построенных на садовых участках общий объем ввода составил 48,9 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на 18 октября введено в эксплуатацию 1,8 млн кв. м жилья. Это составляет 75,7% от плана.