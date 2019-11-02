В аэропорту «Казань» обслужили трехмиллионного пассажира с начала года

Аэропорт «Казань» 1 ноября обслужил трехмиллионного пассажира с начала 2019 года.

Отмечается, что это произошло на месяц раньше по сравнению с прошлым годом. В 2018 году первого трехмиллионного пассажира аэропорт встретил в декабре.

В целом прирост пассажиропотока составляет 9,8% по сравнению с прошлым годом. Традиционно большим спросом пользуются туристические и курортные направления: Анталья, Стамбул, Прага, Дубай, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и другие.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе аэропорта, популярностью пользуются регулярные прямые вылеты из Казани в Будапешт (Венгрия) и Ла-Роману (Доминиканская Республика). Загрузка этих рейсов составила 95—100%.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 1 ноября, из Казани вылетел первый самолет в Доминиканскую Республику. Выполнен первый в истории Республики Татарстан прямой трансатлантический рейс.

