Загитова о короткой программе во Франции: «Просто вышла и откаталась с удовольствием»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе на третьем этапе Гран-при во Франции.

«Конечно, можно было выступить еще лучше, я расцениваю этот прокат как рабочий, есть над чем работать, и самое главное, что я сейчас просто вышла и откаталась с удовольствием. Я вышла и спокойно откатала.

Плюшевые сердечки от фанатов? Кому это может быть неприятно? Конечно, мне приятно такое внимание. Мои болельщики всегда со мной», — сказала Загитова.

Напомним, Загитова идет второй после короткой программы во Франции, уступая Алене Косторной чуть более 2 баллов. Сегодня фигуристки покажут свои произвольные программы.