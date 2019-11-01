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Загитова стала второй в короткой программе на Гран-при Франции, Косторная — первая

21:41, 01.11.2019
Загитова стала второй в короткой программе на Гран-при Франции, Косторная — первая
Фото: vk.com/eteritutberidze

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при во французском Гренобле. Россиянка Алина Загитова показала второй результат, Мария Сотскова идет 11-й.

Гран-при по фигурному катанию. 3-й этап. Internationaux de France

Женщины. Короткая программа.

1. Алена Косторная (Россия) — 76,55 балла
2. Алина Загитова (Россия) — 74,24
3. Мэрайя Белл (США) — 70,25
11. Мария Сотскова (Россия) — 50,38

СпортФигурное катаниеОбщество
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