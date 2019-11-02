В 2019 году на сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане завезли продукции на 737 млн рублей

В 2019 году завоз продукции на сельскохозяйственные ярмарки составил 737 млн рублей. До конца года планируется провести еще 9 мероприятий, об этом сообщил глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров.

По итогам прошлого года на республиканские ярмарки было завезено продукции на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Сегодня сельскохозяйственную ярмарку, организованную на территории агропромышленного парка «Казань», посетил премьер-министр РТ Алексей Песошин в сопровождении Марата Зяббарова.

На торговую площадку поставили 55 тонн картофеля и овощей, 7,3 тонны мяса говядины, 2,8 тонны мяса свинины, 1,2 тонны мяса птицы, 7,2 тонны разливного молока, 1,1 тонны сыров твердых сортов, 400 кг сливочного масла, 6 тонн сахарного песка, 9,8 тонны муки, 5,2 тонны различных круп, 50 тонн зерна, более 30 тыс. яиц и 1,8 тонны меда.

В этом году ярмарки продлятся до 28 декабря. В Казани торговля ведется на 15 площадках, в Набережных Челнах и Зеленодольском районе для проведения ярмарок выделено две площадки, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.