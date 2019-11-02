Финская компания займется мониторингом воздуха в Нижнекамске

В Нижнекамске мониторингом воздуха займется финская компания Vaisala.

Представители Минэкологии РТ и зарубежного предприятия обсудили вопрос мониторинга воздуха на территории Нижнекамского промышленного узла.

Корпорация является крупнейшим поставщиком измерительных датчиков отходящих газов предприятий, а также автоматических метеостанций, прогнозирующих климатические изменения. Компании предстоит подготовить и представить свои предложения по развитию системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

«Необходим комплексный подход — соединить наши возможности с вашими. Используя датчики Vaisala, модернизировать, дооснастить уже имеющиеся дорожные станции, и впоследствии передать этот опыт и другим субъектам России», — передает слова министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова пресс-служба Нижнекамского района.



Ранее сообщалось, что за 2018 год специалисты отметили в воздухе Казани 1 708 случаев превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. Выявлено 33 нарушения в этой сфере.

