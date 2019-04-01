За прошлый год в Казани зафиксировали 1 700 выбросов вредных веществ в атмосферу

За 2018 год специалисты отметили в воздухе Казани 1 708 случаев превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. Выявлено 33 нарушения в этой сфере.

По ним наложены штрафы на общую сумму около 1 млн рублей, рассказали сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии.

Главными виновниками загрязнения воздуха стали транспорт и промышленные предприятия. При этом на транспорт приходится 70% вредных выбросов.

Всего в 2018 году инспекторы Минэкологии РТ выявили 910 фактов нарушения природного законодательства. Наложены штрафы на сумму 8,3 млн рублей. Кроме того, чиновники предъявили претензии и иски еще на 13 млн рублей.

При этом отмечается сокращение количества незаконных свалок. В 2018 году инспекторы выявили 879 мест несанкционированного размещения отходов, что на 27% меньше, чем годом ранее.