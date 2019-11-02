На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, есть жертвы

На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, есть погибшие.

«Сегодня, около 8.00 (01.00 по мск) на танкере «Залив Америка», стоящего на рейде в порту г. Находки, произошел хлопок, причины возникновения которого в настоящее время уточняются», — сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, погибли несколько членов экипажа. Угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено.

Как уточняет ТАСС, в результате происшествия два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут. На судне было девять человек.