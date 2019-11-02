На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, есть жертвы
На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, есть погибшие.
«Сегодня, около 8.00 (01.00 по мск) на танкере «Залив Америка», стоящего на рейде в порту г. Находки, произошел хлопок, причины возникновения которого в настоящее время уточняются», — сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, погибли несколько членов экипажа. Угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено.
Как уточняет ТАСС, в результате происшествия два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут. На судне было девять человек.Происшествия
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