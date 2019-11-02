Водители рассказали о самых раздражающих факторах на дорогах

Исследование сервиса обслуживания автомобилей Uremont показало, что больше всего раздражает российских водителей на дорогах.

Оказалось, что больше всего автомобилистов раздражает неправильная парковка. Она выводит из себя 33,6% автолюбителей. На втором месте оказалось несоблюдение «рядности» — 21,8%, а замкнула тройку самых раздражающих факторов «игра в шашечки» (15,6%).

Также 10,6% российских водителей признались, что их бесит, когда другие участники движения сигналят без повода и не уступают дорогу скорой. Кроме того, еще 2,7% опрошенных сообщили, что им не нравится громкая музыка из соседних машин.

«Опрос показал, что большинство россиян беспокоят на дорогах по-настоящему опасные (как обгоны ради нескольких минут выгоды) и эгоистичные вещи (парковка). Это хороший тренд», — передает «РИА Новости» результаты исследования.

Ранее исследование показало, что в Казани наблюдается повышение спроса на зимнюю резину.