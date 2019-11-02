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Водители рассказали о самых раздражающих факторах на дорогах

07:18, 02.11.2019
Водители рассказали о самых раздражающих факторах на дорогах
Фото: pexels.com

Исследование сервиса обслуживания автомобилей Uremont показало, что больше всего раздражает российских водителей на дорогах.

Оказалось, что больше всего автомобилистов раздражает неправильная парковка. Она выводит из себя 33,6% автолюбителей. На втором месте оказалось несоблюдение «рядности» — 21,8%, а замкнула тройку самых раздражающих факторов «игра в шашечки» (15,6%).

Также 10,6% российских водителей признались, что их бесит, когда другие участники движения сигналят без повода и не уступают дорогу скорой. Кроме того, еще 2,7% опрошенных сообщили, что им не нравится громкая музыка из соседних машин.

«Опрос показал, что большинство россиян беспокоят на дорогах по-настоящему опасные (как обгоны ради нескольких минут выгоды) и эгоистичные вещи (парковка). Это хороший тренд», — передает «РИА Новости» результаты исследования.

Ранее исследование показало, что в Казани наблюдается повышение спроса на зимнюю резину.

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