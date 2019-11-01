Минэкономразвития подготовило правила субсидирования Иннополиса

Министерство экономического развития РФ подготовило законопроект об условиях выделения субсидий Университету Иннополис в 2019 году на подготовку специалистов в рамках исполнения федеральных проектов «Кадры для цифровой экономики» и «Цифровые технологии».

Деньги будут выделены в случае, если на 31 декабря 2019 года разработано не менее 15 образовательных программ по направлениям информационных и сквозных технологий на английском языке, количество обучающихся составит не менее 700 человек, а в программах академической мобильности примут участие не менее 25 человек.



Также должна быть обеспечена методическая поддержка подготовки школьников по направлению информационных технологий для повышения качества приема в университеты на образовательные программы по направлениям и специальностям в этой сфере, пишет «Прайм» со ссылкой на законопроект.

Ранее Университет Иннополис в 2019 году попал в десятку лучших вузов по качеству приема абитуриентов. Он разделил 5—6-е место с университетом ИТМО в рейтинге по приему на бюджетные места.