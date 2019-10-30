Университет Иннополис попал в топ-10 вузов по качеству приема

Фото: Максим Платонов

Университет Иннополис в 2019 году разделил 5—6-е место с университетом ИТМО в рейтинге по приему на бюджетные места. Он стал единственным учебным заведением Татарстана из топ-10 списка, говорится в исследовании НИУ ВШЭ, Рособрнадзора, «Яндекса» и Министерства высшего образования и науки.

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, поступивших на 1-й курс бакалавриата в Университет Иннополис, составляет 92,7. В исследовании приведены результаты 110 студентов. Всего в этом году в Иннополис поступили 267 человек.

В обще рейтинге представлены результаты 420 вузов, а также их филиалов. Исследование проводится по итогам каждой приемной кампании с 2010 года.

Ранее журналистка немецкого издания Der Tagesspiegel Ютта Зоммербауэр побывала в Иннополисе и написала материал о своих впечатлениях.