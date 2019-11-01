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Против Кличко возбудили уголовное дело

22:38, 01.11.2019 1
Против Кличко возбудили уголовное дело
Фото: ru.wikipedia.org / Fuzheado

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко. Он подозревается в злоупотреблении властью.

Начать расследование потребовал Высший антикоррупционный суд. «По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается», — говорится в сообщении бюро, сообщает «РБК-Украина».

Депутаты Киевского городского совета подозревают Кличко в злоупотреблении властью, а также в содействии незаконному обогащению частных лиц за счет бюджета Киева в особо крупных размерах.

Ранее сообщалось, что брат Виталия Кличко, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории, военный атташе посольства Украины в Германии и НАТО Владимир Кличко заявил, что может вернуться на ринг.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 ноя
    Вот в России тоже нужен антикоррупционный суд, Украина - демократия в перед.
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