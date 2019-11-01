СМИ: Россия за 2 года отправила в Венесуэлу самолетами более $300 млн

С мая 2018 года по апрель 2019 года из России в Венесуэлу шесть самолетов доставили $315 млн (доллары и евро).



Деньги поступали в банк Bandes от «Еврофинанс Моснарбанка» и «Газпромбанка», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.

Два рейса с деньгами на общую сумму в $55 млн были отправлены в мае и июле 2018 года, еще два рейса с $162 млн — в январе 2019 года. В апреле 2019 года также были выпоолнены два рейса с деньгами на общую сумму $97 млн.

Ране СМИ сообщили, что PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в «Газпромбанк».

В «Газпромбанке» отрицают, что деньги совместных проектов (СП) венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA переводятся на счета в кредитной организации. При этом в банке признали, что компания открывала в ГПБ несколько счетов.