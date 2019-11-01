SSJ100 с отказавшим двигателем благополучно приземлился в аэропорту Тюмени
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Ямал» удачно сел в аэропорту Тюмени с отказавшим левым двигателем.
Ранее сообщалось, что лайнер готовится к аварийной посадке в Тюмени. На борту находятся 80 пассажиров и шесть членов экипажа.
Посадка прошла штатно, пострадавших нет. Самолет совершал рейс Тюмень — Санкт-Петербург, пишет ТАСС.Происшествия
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