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SSJ100 с отказавшим двигателем благополучно приземлился в аэропорту Тюмени

18:29, 01.11.2019
SSJ100 с отказавшим двигателем благополучно приземлился в аэропорту Тюмени
Фото: ru.wikipedia.org

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Ямал» удачно сел в аэропорту Тюмени с отказавшим левым двигателем.

Ранее сообщалось, что лайнер готовится к аварийной посадке в Тюмени. На борту находятся 80 пассажиров и шесть членов экипажа.

Посадка прошла штатно, пострадавших нет. Самолет совершал рейс Тюмень — Санкт-Петербург, пишет ТАСС.

Происшествия
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