В России хотят упростить порядок назначения пенсий

Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсий. Так, будут исключены обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если они имеются в распоряжении Пенсионного фонда России.

В список документов входят справки, выданные жилищно-эксплуатационными организациями или органами местного самоуправления, как подтверждающие различные факты, например воспитания ребенка до восьмилетнего возраста.

Также закрепляются общие положения о том, что основанием для установления пенсий являются в том числе сведения, содержащиеся в федеральных государственных информационных системах, — информация об установлении инвалидности, об актах гражданского состояния (сведения о рождении, о смерти) и т. д., пишет RNS.

Ранее россияне назвали достойный размер пенсии.