В России хотят упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсий. Так, будут исключены обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если они имеются в распоряжении Пенсионного фонда России.
В список документов входят справки, выданные жилищно-эксплуатационными организациями или органами местного самоуправления, как подтверждающие различные факты, например воспитания ребенка до восьмилетнего возраста.
Также закрепляются общие положения о том, что основанием для установления пенсий являются в том числе сведения, содержащиеся в федеральных государственных информационных системах, — информация об установлении инвалидности, об актах гражданского состояния (сведения о рождении, о смерти) и т. д., пишет RNS.
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