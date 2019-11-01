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В России хотят упростить порядок назначения пенсий

19:13, 01.11.2019
В России хотят упростить порядок назначения пенсий
Фото: realnoevremya.ru

Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсий. Так, будут исключены обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если они имеются в распоряжении Пенсионного фонда России.

В список документов входят справки, выданные жилищно-эксплуатационными организациями или органами местного самоуправления, как подтверждающие различные факты, например воспитания ребенка до восьмилетнего возраста.

Также закрепляются общие положения о том, что основанием для установления пенсий являются в том числе сведения, содержащиеся в федеральных государственных информационных системах, — информация об установлении инвалидности, об актах гражданского состояния (сведения о рождении, о смерти) и т. д., пишет RNS.

Ранее россияне назвали достойный размер пенсии.

Общество
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