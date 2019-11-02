Для выбора названия трассы Москва — Казань объявят конкурс

Для выбора названия трассы Казань — Москва объявят конкурс, новой платной трассе присвоят индекс М-12.

«ЕЗК [«Европа — Западный Китай»] звучит не очень хорошо, мне не нравится. У трассы должно быть имя, поэтому я хотел попросить Минтранс объявить конкурс — как красиво назвать эту большую дорогу. Будь то «Восток», «Евразия», трасса «Казань», «Россия». Наверное, номер у нее будет, как я понимаю, М-12. Потому что М-5 и М-7 — получается 12. А имя мы определим с помощью голосования», — передает ТАСС слова вице-премьера РФ Максима Акимова.

Напомним, строительство новой трассы начнется в следующем году, а завершится к 2027-му. На эти цели выделят 730 млрд рублей. Проект одобрен премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Также стало известно, сколько будет стоить проезд по скоростной трассе.