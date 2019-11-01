Минсельхозпрод Татарстана начал сотрудничество с Союзом производителей молока России

Минсельхозпрод Татарстана, Национальный союз производителей молока России и Союз производителей молока Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ определяет основные направления взаимодействия в части реализации совместных проектов, обмена информацией, поддержки инициатив на федеральном уровне.

Как отметил глава Национального союза производителей молока России Артем Белов, Татарстан — «номер один в России по производству молока».

Также, по мнению главы Союзмолока, качество молочной продукции, производимой в республике, делает ее востребованной в целом по России, а также создает устойчивый посыл для экспорта, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане увеличилось производство молока, мяса и яиц.