Исследование: в Казани средняя цена на авто не старше трех лет выросла на 9%

Аналитики «Авито.Авто» исследовали рынок продаж машин не старше 3 лет в Казани и выяснили, что средняя цена таких машин выросла на 9% по сравнению с прошлым годом.

Как отмечают эксперты, за год доля малых автомобилей (категория B) уменьшилась на 3%, а доля средних авто (категория С) — на 2%. Доля кроссоверов (SUV) увеличилась на 4%. Без изменений осталась позиция категорий E, D (бизнес-класс, большие семейные авто). Сильнее всего подорожали машины категории C (25%), а наименьший рост показал сегмент больших семейных авто — 4%.

Также аналитики составили рейтинг самых продаваемых машин не старше трех лет в Казани. Список возглавила Kia Rio со средней стоимостью 626 тыс. рублей. На втором месте расположился автомобиль Hyundai Solaris со средней ценой 633 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Lada Granta, средняя стоимость которой составила 357 тыс. рублей.

В рейтинге по доступности автомобиля до 3 лет в этом году среди российских городов первенство у Тольятти. Здесь такая машина в среднем обойдется в 720 тыс. рублей. Следом расположились Пермь и Ульяновск. Уфа находится на 13-м месте, здесь авто в среднем обходится в 949 тыс. рублей. Казань в этом рейтинге заняла 15-е место, стоимость машины в среднем составила 970 тыс. рублей.

Ранее сообщалось,что аналитики «Яндекс.Деньги» выяснили, что число платежей за аренду автомобилей выросло за год в 18 раз. Также в Казани оказался один из самых больших средних чеков по стране за техническое обслуживание авто.

