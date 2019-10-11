Казань вошла в тройку самых перспективных городов России по версии Forbes

Казань заняла третье место в списке 10 городов России, которые за последние 10 лет совершили самый заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни. Список составлен журналом Forbes.

Первые два места заняли Нижний Новгород и Санкт-Петербург. На местах с четвертого по десятое оказались Екатеринбург, Владивосток и Красноярск, Тула, Ярославль, Кострома, Иркутск.

Forbes отметил в Казани программу развития парков и скверов Татарстана, которая была запущена Наталией Фишман-Бекмамбетовой в 2015 году. Также отдельное внимание было уделено предстоящему открытию вторых очередей набережной озера Кабан и бульвара «Белые цветы», а также обновленного озера Лебяжьего. Было упомянуто и обновление НКЦ

Среди культурных событий специалисты упомянули документальные лаборатории в Свияжске с участием известных и начинающих режиссеров и актеров от творческой лаборатории «Угол», ежегодный летний книжный фестиваль в парке «Черное озеро» от «Смены», фестиваль молодой татарской режиссуры «Ремесло» и фестиваль Tatcultfest.

Ранее Казань заняла второе место в рейтинге самых культурных городов России. Исследование провел Финансовый университет при правительстве России. При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как достаточность культурных учреждений в городе, удовлетворенность населения местной системой образования и состоянием городской культурной среды.