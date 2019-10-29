Минобрнауки РФ повысило баллы ЕГЭ для 252 вузов

Минобрнауки РФ повысило значение минимальных баллов ЕГЭ для своих подведомственных вузов. Всего их 252, университеты уже опубликовали на своих сайтах правила приема на 2020/21 год.

Значения минимальных баллов ЕГЭ установлены приказом №729 от 6 сентября 2019 года, сообщает заместитель министра науки и высшего образования Марина Бороновская в интервью для «Российской газеты».

Минимальные баллы ЕГЭ:

по математике — 39 баллов;

по русскому и иностранным языкам, географии, литературе, физике, химии — 40;

по биологии, информатике, истории — 42;

самый высокий минимум — 44 балла по обществознанию.

При недоборе минимума баллов не получится поступить в университет даже на платное отделение.



О ЕГЭ и проблемах подготовки и аттестации выпускников средних школ читайте в материале «Реального времени».



