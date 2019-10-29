Новости общества

01:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобрнауки РФ повысило баллы ЕГЭ для 252 вузов

12:00, 29.10.2019
Минобрнауки РФ повысило баллы ЕГЭ для 252 вузов
Фото: kremlin.ru

Минобрнауки РФ повысило значение минимальных баллов ЕГЭ для своих подведомственных вузов. Всего их 252, университеты уже опубликовали на своих сайтах правила приема на 2020/21 год.

Значения минимальных баллов ЕГЭ установлены приказом №729 от 6 сентября 2019 года, сообщает заместитель министра науки и высшего образования Марина Бороновская в интервью для «Российской газеты».

Минимальные баллы ЕГЭ:

  • по математике — 39 баллов;
  • по русскому и иностранным языкам, географии, литературе, физике, химии — 40;
  • по биологии, информатике, истории — 42;
  • самый высокий минимум — 44 балла по обществознанию.

При недоборе минимума баллов не получится поступить в университет даже на платное отделение.

О ЕГЭ и проблемах подготовки и аттестации выпускников средних школ читайте в материале «Реального времени».

ОбществоОбразование
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров