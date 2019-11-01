Полтонны веществ и 40 каналов поставки: как поработали наркополицейские Татарстана в 2019 году

Фото: Ирина Плотникова

В 2019 году МВД по РТ перекрыло 40 каналов поставки наркотических веществ. Об этом заявил сегодня врио заместителя начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Павел Фоминых.

Всего в 2019 году в результате операций изъято более 500 килограммов запрещенных веществ. Полицейские смогли перекрыть 40 каналов поставки наркотиков. Из них 20 — это прямые поставки в РТ, а четыре — посылки посредством почтовых отправлений. Еще 16 каналов — это межрегиональные поставки транзитом через РТ на автомобиле.

Всего в 2019 году зарегистрировано 3 038 наркопреступлений. При этом 2 400 оцениваются как тяжкие и особо тяжкие. Возбуждено четыре уголовных дела по организации преступного сообщества. Еще два уголовных дела уже рассматриваются в суде.

Ранее в Татарстане задержали жителя республики, выращивающего в горшках коноплю.