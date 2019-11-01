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Общество

Правительство РТ понизило прожиточный минимум

10:13, 01.11.2019 3
Правительство РТ понизило прожиточный минимум
Фото: pixabay.com

Власти Татарстана установили прожиточный минимум на III квартал 2019 года. Он составил 9,295 рубля. Это на 1,6% ниже показателя II квартала 2019 года.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров. Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 9,920 рубля, пенсионеров — 7,604 рубля, детей — 9,228 рубля. Таким образом, прожиточный минимум снизился у всех категорий граждан.

Ранее правительство РФ установило размеры повышения тарифов ЖКХ в регионах в 2020 году. Для жителей Татарстана рост цен составит около 4%.

Общество Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 01 ноя
    по какой причине снизило прожиточный ?
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    Анонимно 01 ноя
    Чтобы люди его получающие меньше "проживали". Это программа по борьбе с бедностью.
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  • Анонимно 01 ноя
    Чтобы меньше платить субсидии
    Все для народа
    Интересно, а для себя надбавки урезали или повысили?
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