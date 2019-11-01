Правительство РТ понизило прожиточный минимум

Власти Татарстана установили прожиточный минимум на III квартал 2019 года. Он составил 9,295 рубля. Это на 1,6% ниже показателя II квартала 2019 года.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров. Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 9,920 рубля, пенсионеров — 7,604 рубля, детей — 9,228 рубля. Таким образом, прожиточный минимум снизился у всех категорий граждан.

Ранее правительство РФ установило размеры повышения тарифов ЖКХ в регионах в 2020 году. Для жителей Татарстана рост цен составит около 4%.