Алексей Шевченко: «Нефтехимик» немного недооценивают, и они этим пользуются»

Хоккейный журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко оценил семиматчевую победную серию «Нефтехимика».

«Что же произошло с командой, на которую было тяжело смотреть в начале сезона? Напомним, что из Нижнекамска в начале турнира приходили только курьезные новости. Они взяли Керби Райкеля, который на льду выглядел чуть быстрее черепахи. Там дали полноценный контракт Максиму Игнатовичу, а через две смены на льду расторгли соглашение. Такое ощущение, что сборы и просмотр у Вячеслава Буцаева закончились только к середине октября. Он еще отправил домой Александра Авцина, а затем пригласил Якоба Берглунда и Йонаса Энлунда и начал собирать сливки.

Мне кажется, что нижнекамцев немного недооценивают, относятся как к команде, которая никаких задач не решает, и «Нефтехимик» этим пользуется. Но отныне это чувство у соперников пропадет. Команда уже на 6-м месте, оторвалась от «Автомобилиста» на 5 очков. «Восток» в этом году определенно радует», — считает Шевченко.

Напомним, завтра в Нижнекамске состоится «татарстанское дерби», «Нефтехимик» примет у себя дома казанский «Ак Барс».