В России начнут продавать в розницу растительное мясо

Бренд Beyond Meat запускает в России розничные продажи искусственного мяса. Один килограмм будет стоить на прилавках свыше 3 тысяч рублей.

Эксклюзивным дистрибутором выступает «Алианта групп», пишут «Ведомости».

Beyond Meat — самый известный в мире производитель альтернативного мяса. В 2019 году компания на IPO привлекла $240 млн.

Напомним, что направление искусственного мяса активно развивается в мире. О намерении включить его в свое меню сообщили уже такие крупные сети, как Pizza Hut, KFC и McDonalds