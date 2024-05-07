Татарстанцы назвали любимые радиостанции на татарском языке

Фото: Артем Дергунов

Сегодня отмечается День радио. Дата выбрана неслучайно — 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника.

В честь праздника портал «Матбугат.ру» провел опрос, какая радиостанция на татарском языке нравится татарстанцам больше всего. Первое место заняло «Болгар радиосы». На второй строчке расположилось «Китап радиосы». Топ-3 замыкает «Тәртип радиосы».