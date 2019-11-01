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Главное к утру: импичмент Трампа, продолжительность жизни и «Хади Такташ» в рейтинге группировок

07:00, 01.11.2019
Главное к утру: импичмент Трампа, продолжительность жизни и «Хади Такташ» в рейтинге группировок
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 1 ноября.

Члены палаты представителей Конгресса США одобрили резолюцию и переход процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа к публичной фазе.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отчиталась об очередном рекорде по продолжительности жизни в стране. По итогам первых 9 месяцев 2019 года этот показатель составил 73,5 года.

Деловой журнал «Секрет фирмы» опубликовал топ-5 криминальных группировок России 90-х. На четвертом месте оказалась знаменитая казанская банда «Хади Такташ».

Суд приговорил первого вернувшегося в РФ бизнесмена из «списка Титова» к 3 годам колонии. Глава ростовского ООО «Торговый дом «ГРИФ» Андрей Каковкин признан виновным в мошенничестве.

Общество Татарстан
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