Минздрав РФ заявил о рекордном уровне продолжительности жизни

По итогам первых 9 месяцев 2019 года средняя продолжительность жизни россиян составила 73,5 года.

«Продолжительность жизни достигла исторического национального максимума — 73,5 лет (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней», — следует из доклада «О задачах субъектов России в сфере здравоохранения» главы Минздрава Вероники Скворцовой (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Скворцова рассказала, что за январь — август 2019 года средняя продолжительность жизни составила 73,6 года.