Новости общества

04:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минздрав РФ заявил о рекордном уровне продолжительности жизни

23:21, 31.10.2019
Минздрав РФ заявил о рекордном уровне продолжительности жизни
Фото: kremlin.ru

По итогам первых 9 месяцев 2019 года средняя продолжительность жизни россиян составила 73,5 года.

«Продолжительность жизни достигла исторического национального максимума — 73,5 лет (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней», — следует из доклада «О задачах субъектов России в сфере здравоохранения» главы Минздрава Вероники Скворцовой (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Скворцова рассказала, что за январь — август 2019 года средняя продолжительность жизни составила 73,6 года.

ОбществоМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров