Суд приговорил первого вернувшегося в РФ бизнесмена из «списка Титова» к трем годам колонии

Кировский суд Ростова-на-Дону приговорил директора ООО «Торговый дом «ГРИФ» Андрея Каковкина к трем годам колонии общего режима за мошенничество. Бизнесмен первый из списка уполномоченного по правам бизнесменов Бориса Титова вернулся в Россию.

По данным суда, Каковкин в сговоре с учредителем фирмы «ДИТИС» Баскаковым 11 августа 2015 года похитил 10 млн рублей, принадлежащих ООО «МКТ», пишет «Интерфакс».



Каковкин вернулся в Россию в феврале 2018 года. В августе прошлого года полиция прекратила уголовное преследование бизнесмена, но позже возобновила.

Напомним, в феврале прошлого года Борис Титов передал в администрацию президента список предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия за рубежом, но хотели бы вернуться на родину. Путин в свою очередь поручил силовым ведомствам выработать согласованные решения по фигурантам списка.