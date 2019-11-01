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«Секрет фирмы» включил «Хади Такташ» в топ-5 группировок 90-х

06:36, 01.11.2019 3
«Секрет фирмы» включил «Хади Такташ» в топ-5 группировок 90-х
Фото: Книга «Бандитская Казань»

Журнал «Секрет фирмы» составил пятерку самых успешных криминальных группировок России, действовавших в 90-е годы. На четвертом месте оказалась знаменитая казанская банда «Хади Такташ».

«Один только притон с проституток приносил банде до $6000 ежедневно», — пишет «Секрет фирмы». Издание также отметило, что один из лидеров группировки носил с собой до $1 млн наличными.

На первое место рейтинга журналисты поставили петербургскую банду «Тамбовские». Далее следуют «Ореховские» и «Подольские». Замыкает пятерку группировка «Тверские волки».

Ранее следком по РТ прекратил уголовное дело об убийстве и расчленении тела жертвы, совершенных в августе 1995 года. В этом преступлении обвинялся один из киллеров группировки.

Общество Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 01 ноя
    6000 долларов с одного притона? Это как же надо там работать - до запаха жжённой резины? Ну и про носил с собой миллион долларов ежедневно улыбнуло. Эти эксперты видели хоть раз как выглядит «зелёный лимон»? Какой дурак, а тем более группировщик, может его носить ежедневно при себе? «Секрет фирмы» говоришь...
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    Анонимно 01 ноя
    Про "ежедневно" Вы сами придумали, в тексте этого нет.
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    Анонимно 01 ноя
    Как нет, "с проституток приносил банде до $6000 ежедневно"
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