«Секрет фирмы» включил «Хади Такташ» в топ-5 группировок 90-х

Фото: Книга «Бандитская Казань»

Журнал «Секрет фирмы» составил пятерку самых успешных криминальных группировок России, действовавших в 90-е годы. На четвертом месте оказалась знаменитая казанская банда «Хади Такташ».

«Один только притон с проституток приносил банде до $6000 ежедневно», — пишет «Секрет фирмы». Издание также отметило, что один из лидеров группировки носил с собой до $1 млн наличными.

На первое место рейтинга журналисты поставили петербургскую банду «Тамбовские». Далее следуют «Ореховские» и «Подольские». Замыкает пятерку группировка «Тверские волки».

Ранее следком по РТ прекратил уголовное дело об убийстве и расчленении тела жертвы, совершенных в августе 1995 года. В этом преступлении обвинялся один из киллеров группировки.

