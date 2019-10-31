Загитова: «Посвящаю номер любимому хореографу Людмиле Борисовне Шалашовой, она была частью моей семьи»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала подробности своего нового показательного номера.

«Такой программы у меня точно еще не было, такой личной. Она посвящена маме Даниила Марковича, нашему любимому хореографу Людмиле Борисовне Шалашовой, которая работала со мной долгое время, готовила меня к Олимпиаде. Мы очень хорошо общались. Для меня она стала частью моей семьи, поэтому для меня это тоже была трагедия. Но надо идти дальше.

Для меня очень важно — передать то, что Даниил Маркович чувствует. Я понимаю, что не могу это в точности передать, но хотя бы попробовать очень-очень важно.

Наша жизнь — не вечная, и всегда есть конец. Мы рождаемся, смотрим на этот мир детскими глазами, потом у нас случаются первая боль, разочарование. Это может быть любовь, в спорте это падения, потом мы со всем этим справляемся, живем, наслаждаемся жизнью. И в конце мы оглядываемся на эту жизнь, она нам нравится, мы улыбаемся.

Я буду кататься в первую очередь ради нее. И попытаюсь полностью передать этот образ. Надеюсь, у меня это получится, я буду очень стараться», — сказала Загитова.

Людмила Шалашова ушла из жизни 29 августа нынешнего года. Она входила в тренерскую группу Алины Загитовой у тренера Этери Тутберидзе.