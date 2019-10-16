Скворцова: с начала года продолжительность жизни в стране выросла до 73,6 года

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в стране за январь—август 2019 года. По ее словам, сейчас показатель составляет 73,6 года.

«За восемь месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 года в среднем — на 0,7 года по сравнению с показателем 2018 года», — передает пресс-служба министерства слова Скворцовой.

Она отметила, что у женщин продолжительность жизни превысила 78,5 года. Показатель общей смертности на 1 тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.

В Минздраве уточнили, что за восемь месяцев текущего года продолжилось снижение показателей младенческой смертности. По информации министерства, за 8 месяцев умерло на 800 детей меньше.