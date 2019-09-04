Мединский назвал убожеством увлечение взрослых комиксами

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ), что плохо относится к комиксам.

По его словам, комиксы предназначены для тех, кто плохо умеет читать.

«Что такое комиксы? В принципе, как вам сказать, это не еда. Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи или восьми лет, но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется, это убожеством», — цитирует Мединского «РИА Новости».

Ранее художники из Йошкар-Олы анонсировали выпуск первого марийского комикса. Он должен включить в себя элементы народной мифологии и фольклора.