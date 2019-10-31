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Предпринимателей Татарстана поддержат на 41 млн рублей в рамках новой программы

15:04, 31.10.2019 1
Предпринимателей Татарстана поддержат на 41 млн рублей в рамках новой программы
Фото: pixabay.com

С 3 октября Министерство экономики Татарстана запустило программу поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Ее участникам возмещаются затраты, уплаченные российским банкам в виде процентов по кредитам. Менее чем за месяц услугой заинтересовались более 600 предпринимателей, сообщается на сайте Минэкономики РТ.

«Участвуя в программе по субсидированию процентной ставки по кредитам, предприятия МСП полностью возмещают фактически уплаченные проценты, так что останется выплатить только тело кредита. По сути, для предпринимателя это уже не кредит, а рассрочка», — прокомментировал глава Минэкономики РТ Фарид Абдулганиев.

На данный момент с компаниями малого и среднего бизнеса уже заключено 11 соглашений. Всего будет выдано субсидий на общую сумму более 41 млн рублей.

Тем временем казанские предприниматели применяют нестандартные подходы для развития своего бизнеса.

ЭкономикаБизнес Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 31 окт
    41миллион,такая мелочь,разве это поддержка
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