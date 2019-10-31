Заместителю генерального директора АО «ТАИФ» Ильгизу Латыпову вручили высшую государственную награду Республики Татарстан

Фото: пресс-служба правительства РТ

Премьер-министр РТ Алексей Песошин в преддверии Дня народного единства вручил государственные награды России и Татарстана. Торжественная церемония прошла в казанском Кремле.

Высшей государственной награды Республики Татарстан — медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» был удостоен заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту Ильгиз Латыпов.

Всего сегодня Алексей Песошин наградил 61 жителя Татарстана. Среди них работники промышленности, строительных, транспортных предприятий, представители образовательной, спортивной, социальной сферы, медицинских кругов, деятели культуры и искусств, работники силовых, государственных и муниципальных учреждений, а также ветераны труда.