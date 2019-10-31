В Татарстане стартовала вакцинация диких животных против бешенства

В Татарстане началась вакцинация диких животных против бешенства. Более 8 тыс. брикетов с вакциной разложили в лесных массивах Тюлячинского района.

Вакцина выглядит как брикет-приманка, весом не более 30 грамм. В первую очередь данная вакцина рассчитана на лисиц и других плотоядных животных.

Как отмечают в Госкомитете по биологическим ресурсам, за последние 4 года удалось снизить заболевание бешенством диких животных со 145 до 13 случаев.

Подобные мероприятия будут проведены и в других районах Татарстана, к 25 ноября вакцинация от бешенства охватит всю республику, передает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что за истекший период 2019 года в Татарстане зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случаев бешенства у зверей, в том числе у двух сельскохозяйственных животных.

