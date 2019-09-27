От бешеных животных в Татарстане за 8 месяцев пострадали 8,4 тысячи человек

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За истекший период 2019 года в Татарстане зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случаев бешенства у животных, в том числе у двух сельскохозяйственных животных. Речь идет об Азнакаевском, Агрызском, Алексеевском, Апастовском, Лаишевском, Лениногорском, Муслюмовском, Пестречинском, Тукаевском, Тюлячинском районах и Казани.

За медицинской помощью по поводу повреждений, нанесенных животными, с января по август обратились 8,4 тыс. жителей республики (показатель на 100 тыс. населения — 225,09). Это на 2,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Роспотребнадзор по РТ.

Ведомство предупреждает: при нанесении любого повреждения животными (укус, оцарапывание, ослюнение) необходимо незамедлительно обращаться в медицинскую организацию (травмпункт, хирургический кабинет поликлиники по месту прикрепления) для проведения антирабического лечения. До прибытия в медпункт необходимо самостоятельно провести местную обработку ран и мест ослюнений: обильно промыть раневую поверхность в течение нескольких минут водой с мылом или другим моющим средством. После этого края раны обработать 70-процентным этиловым спиртом или 5-прцентным спиртовым раствором йода.

Напомним, ранее президент РТ Рустам Минниханов ввел карантин по бешенству в Лениногорском районе Татарстана.

Завтра отмечается Всемирный день борьбы против бешенства.