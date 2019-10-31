В Башкирии на трассе перевернулся автобус, пострадали 5 человек

Фото: ГУ МЧС России по РБ

Сегодня на автодороге Уфа — Бирск — Янаул, вблизи населенного пункта Чураево Мишкинского района произошло ДТП с участием микроавтобуса. В автомобиле FordTransit находились восемь человек, в том числе водитель.

Установлено, что водитель не справился с управлением и авто опрокинулось набок. По предварительным данным пострадали пять человек, они госпитализированы в больницу Бирского района.

Затруднений в движении транспорта нет. Информация о госпитализации пострадавших уточняется, сообщили в МЧС.



Ранее сообщалось, что на трассе Уфа — Оренбург недалеко от аэропорта столкнулись шесть автомобилей.

