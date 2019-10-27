Новости происшествий

15:24 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Под Уфой столкнулись шесть автомобилей — видео

17:52, 27.10.2019
Под Уфой столкнулись шесть автомобилей — видео
Фото: скриншот видео

Накануне на трассе Уфа — Оренбург недалеко от аэропорта столкнулись шесть автомобилей. В соцсетях выложили момент аварии.

В результате ДТП пострадала 6-летняя девочка. По данным ГИБДД Башкирии, водитель грузовика Shacman столкнулся с попутным автомобилем Honda CR-V, после чего врезался в пикап Toyota Hilux, передает ГТРК «Башкортостан».

На опубликованных видеозаписях можно заметить момент столкновения еще трех автомобилей.

ПроисшествияАвто Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров