Под Уфой столкнулись шесть автомобилей — видео

Фото: скриншот видео

Накануне на трассе Уфа — Оренбург недалеко от аэропорта столкнулись шесть автомобилей. В соцсетях выложили момент аварии.

В результате ДТП пострадала 6-летняя девочка. По данным ГИБДД Башкирии, водитель грузовика Shacman столкнулся с попутным автомобилем Honda CR-V, после чего врезался в пикап Toyota Hilux, передает ГТРК «Башкортостан».

На опубликованных видеозаписях можно заметить момент столкновения еще трех автомобилей.