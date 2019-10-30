В Чистополе из горящего дома спасли 11-месячную девочку

Фото: МЧС по РТ

В Чистополе из горящего частного дома спасли 11-месячную девочку.

Сообщение об пожаре поступило в 18:39. По прибытию пожарных было установлено, что происходило открытое горение деревянно-кирпичного дома, бани и гаража, которые находились под одной крышей. Площадь пожара составила 140 кв. м, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

На момент пожара в доме находились женщина и ее внучка. До прибытия пожарных подразделений 11-месячную девочку спас из горящего дома сосед. Она была доставлена в педиатрическое отделение Чистопольской городской больницы №2 в удовлетворительном состоянии. Диагноз — испуг, отравление продуктами горения пока под вопросом.



Возгорание потушили в 19:58. Тогда же было обнаружено тело женщины. Причина пожара устанавливается.