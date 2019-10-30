СМИ: солдат-срочник, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкалье, поступал в вуз в Казани

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Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, собирался учиться в Казани.

Юрист из Казани Юрий Кулагин сообщил, что Шамсутдинов недавно обращался к нему за консультацией.

«Он пришел ко мне, когда приезжал в Казань, чтобы решить вопрос о поступлении в вуз. Я посмотрел его документы и посоветовал обратиться к психиатру, но подозреваю, что он этого не сделал. Разглашать личные данные я не могу, но, если бы он рассказал о тех жалобах врачу, его должны были бы отправить на диагностику в психоневрологический диспансер. А так ему поставили крайне редкую группу А2. Тут обычная халатность, а не неуставные отношения», — цитирует юриста «Коммерсант».

Ранее в Минобороны назвали официальную версию причин убийства восьмерых военных в Забайкальском крае. Военное ведомство утверждает, что Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за «межличностного конфликта» и «психологической несовместимости».