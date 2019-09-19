В этом году телефонные мошенники украли у челнинцев более 20 млн рублей

В этом году в Набережных Челнах участились случаи телефонного мошенничества. С начала 2019 года в городе зафиксировано уже 457 преступлений. Ущерб, причиненный злоумышленниками, составил более 20 млн рублей.

Неустановленные лица звонят челнинцам, представляются сотрудниками банка, обманным путем получают доступ к реквизитам карт и похищают деньги. Количество таких преступлений увеличилось, отметил оперуполномоченный УМВД по городу Набережные Челны Альфред Миннигулов.

Также он отметил, что часто подобные преступления совершаются, когда жители автограда оставляют в интернете заявки на кредит. Им звонят под предлогом того, что необходимо застраховать счет, и для этого запрашивают реквизиты банковских карт.

В группе риска оказались и граждане, которые выставляют для продажи товары на различных площадках. Людям также звонят злоумышленники и под предлогом совершения покупки получают доступ к банковским картам и похищают денежные средства.

В прошлом году количество таких преступлений составило 278, передает пресс-служба города.

Миннигулов посоветовал ни в коем случае не называть реквизиты своих банковских карт, быть внимательнее при смене абонентских номеров, когда к ним привязаны мобильные приложения банков. При смене номера телефона необходимо открепить банковскую карту, чтобы не произошло списания средств новым владельцем SIM-карты.

Ранее сообщалось, что треть жителей России сталкивалась с телефонным мошенничеством, но мало кто обратился в правоохранительные органы.

