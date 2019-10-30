В Общественной наблюдательной комиссии Татарстана сменился председатель

Генеральный директор АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации» Азат Гайнутдинов стал новым председателем Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Татарстана. Об этом стало известно на организационном собрании.



Также в состав вновь сформированной ОНК вошли Гулия Балафендиева, Ильдар Баязитов, Евгений Гаврилкин, Малика Гельмутдинова, Ильгам Исмагилов, Александр Дмитриев, Альберт Зарипов, Ильнур Сатдинов, Наталья Тутаева и Тамара Трошина, говорится в сообщении комиссии.

Общественные наблюдательные комиссии в российских регионах были созданы в 2008 году для посещения спецучреждений.