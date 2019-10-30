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В Общественной наблюдательной комиссии Татарстана сменился председатель

19:28, 30.10.2019
В Общественной наблюдательной комиссии Татарстана сменился председатель
Фото: vk.com/onkrt

Генеральный директор АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации» Азат Гайнутдинов стал новым председателем Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Татарстана. Об этом стало известно на организационном собрании.

Также в состав вновь сформированной ОНК вошли Гулия Балафендиева, Ильдар Баязитов, Евгений Гаврилкин, Малика Гельмутдинова, Ильгам Исмагилов, Александр Дмитриев, Альберт Зарипов, Ильнур Сатдинов, Наталья Тутаева и Тамара Трошина, говорится в сообщении комиссии.

Общественные наблюдательные комиссии в российских регионах были созданы в 2008 году для посещения спецучреждений.

ОбществоВласть Татарстан
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