В результате столкновения трамвая и троллейбуса в Казани пострадали восемь человек

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После аварии с участием трамвая и троллейбуса в Казани восемь человек обратились за медицинской помощью. Пятеро из них отправились в больницу №7, остальные — в травмпункты.

Напомним, что сегодня на пересечении ул. Гвардейской и ул. П. Лумумбы столкнулись трамвай и троллейбус. По предварительным данным, трамвай выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора из-за отказа тормозов.

Состояние пострадавших в целом удовлетворительное, вопрос о госпитализации будет решен после обследований, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав РТ.

