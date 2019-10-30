В Казани столкнулись троллейбус и трамвай, из-за чего образовалась пробка — видео

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В Казани водитель трамвая, двигаясь по ул. Гвардейской со стороны ул. П. Лумумбы, столкнулся с троллейбусом под управлением 50-летнего местного жителя, который двигался по ул. П. Лумумбы со стороны ул. Абжалилова.

Инцидент произошел в 15.24. По предварительным данным, трамвай выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора из-за отказа тормозов. Сведения о количестве пострадавших и характере полученных травм уточняются, сообщили в МВД по РТ.

Стоит отметить, что на данный момент в месте аварии наблюдается пробка.