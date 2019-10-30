Скончалась старейшая жительница планеты

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В селе Исламгазы Астраханской области скончалась старейшая жительница Земли Танзиля Бисембеева. Ей было 123 года.

Похороны россиянки уже состоялись, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ее сына Шинтаса Бисембеева.

Бисембеева родилась 14 марта 1896 года. С января этого года россиянка считалась самым пожилым человеком в мире, соответствующая запись есть в Книге рекордов России.



Напомним, в мае этого года самый пожилой житель России Аппаз Илиев скончался в Ингушетии на 124-м году жизни.