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В Зеленодольске осудили 70-летнюю женщину за продажу самогона

03:30, 01.11.2019 2
В Зеленодольске осудили 70-летнюю женщину за продажу самогона
Фото: pxhere.com

70-летняя жительница Зеленодольска продала своему соседу пол-литра самогона. Ее доход от продажи составил 100 рублей.

Нелегальная продажа алкоголя зафиксирована 30 мая, но ранее женщина уже дважды привлекалась за подобное правонарушение.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил штраф в размере 30 000 рублей в доход государства, сообщается на сайте прокураторы РТ.

В Зеленодольске недавно произошел конфликт между нетрезвыми посетителями бара.

Происшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 01 ноя
    мало старушка денег поимела--вот если-бы пару миллиардов--ее бы в депутаты выбрали и никакого суда бы не было
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  • Анонимно 01 ноя
    Самогон самый лучший и безопасный продукт . Старушки нобелевскую премию .
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