В Зеленодольске осудили 70-летнюю женщину за продажу самогона
70-летняя жительница Зеленодольска продала своему соседу пол-литра самогона. Ее доход от продажи составил 100 рублей.
Нелегальная продажа алкоголя зафиксирована 30 мая, но ранее женщина уже дважды привлекалась за подобное правонарушение.
Суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил штраф в размере 30 000 рублей в доход государства, сообщается на сайте прокураторы РТ.
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